Pangad pikendasid ühtsete maksepuhkuste reeglite kehtivust

Algselt pidid kriisioukorrast taastumise toetamiseks mõeldud reeglid kehtima juuni lõpuni.

„Ehkki maksepuhkuste taotlemise hoog esialgse suure huvi järel maikuu lõpuks kahanes, ei ole siiski täna kindlustunnet, et kriis on Eesti inimeste ja ettevõtete jaoks läbi. On alust tunda muret, et osade sektoriteni jõuab koroonaviiruse ja eriolukorra mõju täiel määral alles sügisel. Seega on vajalik pakkuda võimalust saada lihtsustatud korras ja samasugustel alustel maksepuhkust ka edaspidi,” ütles Pangaliidu juhatuse esimees Erki Kilu.

Maikuu lõpu seisuga olid Eesti pangad andnud koroonakriisist tingitud maksepuhkusi 38 000 kliendile, kellest umbes 30 000 on eraisikud ja ülejäänud ettevõtted. Laenu tagasimaksed on lükatud edasi 3 miljardi euro ulatuses välja antud laenudel.

Maksepuhkuste kord reguleerib laenu põhiosa maksete peatamist maksegraafiku muutmise kaudu. Kliendi taotluse alusel pikendatakse ka laenu tagasi maksmise tähtaega maksepuhkuse pikkuse võrra. Maksepuhkuste kokkuleppega ühinenud pankades muudetakse maksepuhkuse taotleja laenulepingul vaid maksegraafikut, muid lepingutingimusi ei muudeta. Laenulepingutele võib lisada KredExi ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaudu saadud riigi tagatisprogrammide garantiisid.

Maksepuhkust saab taotleda nii ettevõtete laenude, eluasemelaenude, liisingu kui ka tarbimisfinantseerimise lepingute puhul. Maksepuhkuse pikkus on eluasemelaenude puhul kuni 12 kuud, liisingu ja tarbimislaenude puhul kuni 6 kuud. Ettevõtted või ettevõtete grupid, kel on ühes pangas krediidilimiit kokku alla 5 miljoni euro, saavad laenudele põhiosa maksepuhkust kuni 6 kuuks. Kasutusrendi lepingud ei ole kokkuleppega kaetud, kuid need saab soovi korral ümber vormistada kapitalirendiks.

Eriolukorrast tingitud maksepuhkuse andmise ühtne kord kehtib laenulepingutele, mis on sõlmitud enne 12. märtsi ja selle alusel saab maksepuhkust taotleda hiljemalt 29. septembril. Ühiste reeglite alusel saavad maksepuhkust taotleda kliendid, kellel polnud probleeme laenu tasumisega enne maksepuhkuste korra kohaldamist. Maksepuhkuse saamiseks tuleb pöörduda oma panga poole.