Pangad pitsitavad ka suurettevõtjat: Venemaalt nafta ostmine on Eesti pankade silmis kuritegu

"Panganduse teemasse tooksin sisse ka välisinvesteeringute kasulikkuse ja olen leidnud ka oma lihtsakoelisele mõttele kinnitust, et väliskaubandus võiks Eestile abiks olla. Rootsi pangad on tänaseks võtnud seisukoha, kus välismaalastele nemad arvet ei ava ja üldiselt ka Eesti klientide, kes välismaaga arveldavad, kontod paneme parem kinni," rääkis Alexela suuromanik Heiti Hääl.

"Ma olen pangalt saanud kirjaliku järelepärimise kui tegin oma seaduslikule abikaasale ja lastele ühe kuupalga suuruse ülekande. Küsiti, kus on leping? Rahandusminister on finantsinspektsiooni nõukogu esimees minuteada, kes nende teemadega tegeleda võiks," viskas Hääl küsimuse konverentsil samuti esinenud rahandusminister Martin Helmele.

Helme vastas, et ta on sel teemal väga palju asjaosalistega rääkinud ja nüüd on ka seadusesse lisatud punkt, et konto sulgemist peab põhjendama. "Eks meil on ikkagi see olukord, kus pärast puu otsa sõitmist pannakse turvavöö peale. Et kümme aastat tagasi oldi ühes äärmuses ja nüüd teises. See häirib selgelt juba ettevõtluskeskkonda," viitas Helme rahapesuaastatele ja selle väljatulekul ülikarmideks muudetud pangareeglitega.

Hääl ütles, et tõi näite talle kuuluvast Alexelast, kuidas nemadki peavad arveldama läbi välismaiste pankade. "Me oleme siin Pakri vahel otsinud gaasi ja naftat otsinud paar aastakümmet, aga ikka pole leidnud ja ikka peame naftat Venemaalt ostma. Aga seda kuritegu Eesti pangad naljalt alla ei neela. Seda on võimalik teha Šveitsi ja Prantsusmaa pankade abil - tegelikult see kõik ei tule Eesti majandusele kasuks."