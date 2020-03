PANGAD SOOVITAVAD | Kuidas käituda praegusel keerulisel ajal? Kes maksepuhkust ei saa?

Luminori avalike suhete juht Karel Hanni sõnul avaldab praegune olukord teatud sektoritele kindlasti suuremat mõju kui teistele.

„Murede ilmnemisel vaatame iga juhtumit eraldi, et sobivaim lahendus leida. Meie klientidel on alati olnud võimalik vajadusel taotleda maksepuhkust, seda ka olenemata koroonaviiruse põhjustatud olukorrast. Juhul kui kliendi sissetulek on oluliselt langenud, klient on kaotanud töö või on tekkinud muud raskused, siis kehtib reegel, et mida varem ta panga poole pöördub, seda suurema tõenäosusega saame talle sobiva lahenduse pakkuda. Vajadusel saame eraklientidele pakkuda maksepuhkust kuni 6-kuud, kuid selle taotlemiseks peab olema reaalne põhjus ja vajadus," rõhutab ta.

Oluline on ajastus

Ka äriklientide puhul kehtib Luminoril sama reegel, et mida varem oma murega panga poole pöördutakse, seda suurema tõenäosusega leitakse parim lahendus. Pank rõhutab nii era- kui ka äriklientide puhul, et maksepuhkust tuleb taotleda ainult siis kui selleks on reaalne ja mõjuv põhjus. Ilma põhjuseta ja „igaks juhuks" maksepuhkust ei soovita nad taotleda.