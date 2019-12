Pangajuht: miks on Eestis laenuintressid kõrged?

Martin Länts Bigbank AS Juhatuse esimees RUS

Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts. Foto: Bigbank

Ühe- kuni viieaastase perioodiga tarbimislaenude analüüsimine näitab, et Eestis väljastatavad tarbimislaenud on Baltikumis kõige kallimad ning üle 3 korra kallimad kui euroalal. Selle põhjuseks on nii madal konkurents kui ka tarbijate vähesest teadlikkusest tulenev käitumismuster, ütles Bigbanki juht Martin Länts.