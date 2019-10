Tema sõnul on Eesti turul mitu muret tekitavat märki, näiteks on vähenenud ettevõtete ja eriti tööstuse kindlus ja valmidus investeeringutek. "Ma ei tahaks siin numbreid otseselt välja öelda, aga see kukkumine on tulnud," lausus Parik, lisades, et eriti on seda tunda väikeste ja keskmiste ettevõtete puhul.

