Pangandusest lennundusse siirdunud Riivo Tuvike: me saame tõesti teha midagi, millel on palju suurem tähendus, kui sellel, et keegi kuskil saab rikkamaks

Tallinna lennujaamal on järgmiseks 15 aastaks vägev laienemisplaan – lennujaama reisiterminali ala kasvab juba 2023. aastaks poole suuremaks, 2035. aastaks näeb nii lennujaam kui ka selle lähiümbrus välja täiesti teistmoodi. Siis peaks lennujaam suutma praeguse kolme miljoni lennureisija asemel teenindada kaheksat miljonit.

Selleks et ettevõtte suudaks nii palju investeerida ja oma eesmärke täita, on lennujaama uus juht, üle poole aasta ametis olnud Riivo Tuvike (44) võtnud ette mitu ümberkorraldust. Seejuures on tulnud ka osa inimesi koondada.