Pangandustegelased on Aivar Rehe surmast šokeeritud: "Ei ole nii... Oh, sa kurat!"

„Ei ole nii... Oh, sa kurat!” hüüatab Swedbanki endine juht Robert Kitt, kui kuuleb ajakirjanikult Aivar Rehe surmast. Kõnele reipalt vastanud Kiti hääl murdub meenutuspalve peale. „Ma ei ole hetkel selleks võimeline, vabandust,” ütleb ta vestlust lõpetades.

Ka Bigbanki omanik Parvel Pruunsild kuuleb ajakirjaniku käest, et Aivar Rehe surnukeha on leitud. „Ma ei teadnud seda,” märgib ta. Rehet meenutades ütleb ta, et mees oli aus, usaldusväärne ja lojaalne. „Ja töönarkomaan muidugi,” lisab Pruunsild. Bigbank oli Rehe viimane töökoht, ta asus seal nõunikuna tööle 2017. aasta suvel ning lahkus möödunud aasta novembris.

Pruunsilla sõnul oli see Rehe enda otsus. „Ta oli ju endine tippjuht ja eks ta oskas oma asjad kõige paremini läbi mõelda – miks ta oli vaja üht või teist asja teha,” põhjendab ta. Kuigi Pruunsild Rehe töö detailidest rääkida ei taha, ütleb ta, et jäi tema tööga väga rahule.

Luminori panga juht, endine hansapankur Erkki Raasuke ütleb, et ei taha Rehet läbi meedia meenutada. „Me tundsime üksteist liiga hästi,” põhjendab ta.

Ka Danske pangas Rehega koos töötanud Tõnu Vanajuur ütleb, et see on niivõrd šokeeriv uudis, mistõttu ta ei taha praegu sel teemal kaasa rääkida.

Aivar Rehe oli Eesti pangandustegelane. Ta juhtis kümmekond aastat Danske Banki Eesti haru, mis on nüüd rahapesukahtluse tõttu uurimise alla sattunud. Varem töötas Rehe Eesti Hoiupanga ning Hansapanga juhatuses, 2004. aastast 2006. aastani oli Eesti maksu- ja tolliameti peadirektor ja Sampo Panga, hilisema Danske Banki Eesti haru juhatuse esimees ja Eesti pangaliidu juhatuse esimees.