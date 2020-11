Pange alus rahalisele sõltumatusele – alustage ettevõtlusega!

Oma rahaasjade juhtimine ja säästmine on rahalise sõltumatuse üks alussambaid, kuid säästmisest isegi olulisem on sissetulekute suurendamine. Kõige lihtsam võimalus oma sissetulekuid suurendada on alustada ettevõtlusega.

Ettevõtjad moodustavad ühiskonnast keskmiselt kümnendiku, sest kahjuks on paljudel ettevõtluse ees hirmuga segatud aukartus. Seda ei maksa siiski tunda, sest tänapäeval saab firmat edukalt juhtida ka diivanilt tõusmata ja mida aeg edasi, seda rohkem mikroettevõtjaid tuleb oma teenusega turule.

Ent milline võiks olla esimene samm? Paljud eksperdid soovitavad alustada ettevõtlusega tasapisi palgatöö kõrvalt ja kõige lihtsam on pöörata rahaks mõni oma hobi. Kas teile meeldib kokata? Hakake kodus valmistama kooke ja torte ning neid internetis müüma! Selliseid kodukööke on Eestis praegu juba sadu ja kõigil neil on oma klientuur. Või meeldib teile teha puutööd? Selles valdkonnas on tööpõld väga lai, sest on hulk inimesi, kes soovivad näiteks oma vana mööblit, uksi või aknaid restaureerida.

Kui teie hobist välja kasvanud ettevõtlus muutub aga nii suureks, et soovite vaid sellele keskenduda ja teil on vaja lisarahastust, tasub pöörduda Eesti Töötukassa poole ning taotleda ettevõtlusega alustamise toetust (praegu kuni 4474 eurot). Toetusega soovitakse motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist ja ettevõtluse alustamise toetust antakse majandustegevuse alustamiseks uue asutatava äriühingu kaudu või füüsilisest isikust ettevõtjana.

Samuti võib taotleda Riigi Tugiteenuste Keskusest stardiabi. See on mõeldud alustavale ettevõtjale, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud.

Kui aga ettevõtet on vaja rahastada laenuga, on üks võimalus selleks Hüpoteeklaenu pakutav ärilaen, mis on mõeldud nii alustavale kui ka juba tegutsevale ettevõtjale.

Hüpoteeklaenu ärilaenu puhul pole vahet, kas seda taotleb suur- või väikeettevõtja. Samuti ei esitata ärilaenu puhul rangeid nõudeid firma tegevusvaldkonna ega kasumlikkuse kohta. Peamine, et firmal ei oleks võlgnevusi ja majandusaasta aruanded oleks esitatud õigel ajal. Probleemiks ei ole ka firma lühike eluiga ega vähene käive. Ärilaen võimaldab ettevõtjal keskenduda oma põhitegevusele, sest laenu põhiosa võib tagastada alles projekti teostumisel ja jooksvalt tuleb tasuda vaid laenuintresse.

Uskuge, ettevõtlusega alustamine on lihtsam, kui esmapilgul arvata võib!

Tegemist on finantsteenuseid osutava ettevõttega. Tutvu Hüpoteeklaenu tegevuse ja finantsteenuste tingimustega, vajadusel pea nõu asjatundjaga.