Pank kutsub üles: viimane võimalus teatada e-poodi vajavatest ettevõtetest

Selleks, et leida parimaid kandidaate, kutsuvad algatusega liitunud ettevõtted inimesi üles teatama nendest tootjatest või teenusepakkujatest, kel e-poodi veel pole, aga kellel see kindlasti olla võiks. Oodatud on ka need, kellel on e-müügikanal olemas, kuid kes soovivad selle arendamist.

Luminori Baltikumi partnersuhete juhi Kristjan Jasinski sõnul on praeguses keerulises olukorras kindlasti paljud inimesed mõelnud, et tema mõnel lemmikettevõttel võiks olla lisaks e-pood. „Nüüd on võimalus selle soovi täitumisse oma panus anda. Andke sellistest ettevõtetest meile teada ja ehk on just sinu lemmikpood järgmisena internetis," ütles Jasinski ja lisas, et soovi võivad endiselt avaldada ka ettevõtjad ise.

Jasinski sõnul on ettevõtete huvi algatuses osalemise vastu olnud suur, kuid lisaks ettevõtete pöördumistele oodatakse ka inimeste endi tähelepanekuid. „Praeguses olukorras tuleb paljudel ettevõtjatel oma tegevus kiiresti ümber korraldada. Suure tõenäosusega on ka tulevikus e-poodide roll suurem ning ilma toimiva müügikanalita pole tihti enam võimalik tõhusalt tegutseda. See on ka põhjus, miks soovime uute e-poodide väljatöötamisel ettevõtetele toeks olla," selgitas Jasinski.

Praeguse seisuga osalevad projektis abipakkujatena Luminor, Erply, Voog, Sviiter, Shoproller, OCTA ja Webhunt.

Luminor võimaldab ettevõtetel augusti lõpuni kasutada tasuta oma e-kaubanduse makselahendust. Äritarkvara arendaja Erply pakub oma tarkvaralahendust Shopz, mis sisaldab müügitegevuseks kõike vajalikku: e-poe lahendust, müügi, toodete ja tellimuste haldamise tarkvara ning tööriistu turundustegevuseks ja klientidega suhtlemiseks. Loovbüroo Sviiter aitab ettevõtteid visuaalse keele ja identiteedi ning brändikontseptsiooni loomisega kuni veebi ja e-poe lahenduste üles ehitamiseni välja. E-poode aitavad ehitada ning arendada ka Shoproller, OCTA ja Webhunt.

Kandidaate saab esitada kuni 4. maini. Töö väljavalitute e-poe ja digiturundusega kestab juuni alguseni.