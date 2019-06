Pankrotistunud E-Profiil leidis uue omaniku

Kuusiku sõnul on järgmiseks väljakutseks inimeste palkamine, et taastada Eesti suurima rasketööstus- ja masinaehituseksportööri võimekus. Veel 2017. aastal ulatus E-Profiili aastane müügikäive 25 miljoni euroni ning tööd pakkus see rohkem kui kolmesajale inimesele.

„Kindlasti kavatseme jätkata koostööd oma seniste partneritega Norras ja Soomes, aga lisaks sellele soovime laieneda jõudsalt ka Saksamaa ja Hollandi turgudele,“ sõnas uus omanik.

„Tootmise taaskäivitamisega alustame juulis ning klientidele tarnime esimesed tooted juba käesoleva aasta lõpuks. Eesmärgiks on tootmine käivitada kahes vahetuses, mistõttu värbamegi aktiivselt töötajaid,“ selgitas Kuusik.

E-Profiil toodab peamiselt suurseadmeid, mis peavad oma töös olema erakordselt täpsed - nagu näiteks avamere laevade kraanad ja azipodid, tuulegeneraatorid ja seadmed tuumaelektrijaamadele. „Kahtlemata kavatseme ettevõtte konkurentsivõime tagamiseks siseneda oma toodanguga ka uutele turgudele Euroopas ja Aasias,“ lisas Kuusik.

Enam kui 20 aastase ajalooga rasketööstusettevõtte E-Profiil pankrot kuulutati välja 2018. aastal, mil otsustati, et ettevõte tegutseb seni, kuni kogu vara on müüdud. Tänane tehing tähendab sisuliselt siiski ettevõtte jätkamist. AKG Lootsi finantseeris ostu Eesti krediidiasutuste toel.

Samas on 2005. aastal asutatud AKG Lootsi enda majandustegevus on üsna tagasihoidlik. Ettevõtte, mille põhitegevusvaldkonnaks on äriregistris märgitud enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, müügitulu jäi ajavahemikus 2015-2017 aastas 15 600 ja 21 650 euro vahele.

Kui 2016. aastal deklareeris ettevõte 114 017 euro suuruse kasumi, siis 2017. aasta lõpuks oli see kahanenud natuke alla 40 000 euro peale. Töötajaid ettevõttel ei ole.