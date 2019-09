Pankrotistunud Thomas Cooki kliente šokeerivad järsult tõusnud lennupiletite hinnad

Thomas Cooki kliendid on rääkinud BBC-le, et mõnedel juhtudel on lendude hinnad kolmekordistunud.

Näiteks Angela Mills teatas, et lend Šotimaalt Glasgow’st Kreeka Rhodose saarele maksis pühapäeval 280 naela, aga maksab nüüd tuhat naela.

Analüütikute sõnul peegeldavad hinnad suurt nõudlust lendudele, kus on mõni üksik vaba koht.

„Kui müük kasvab populaarsetel liinidel kiiresti, lähevad hinnad üles,” ütles JLS Consultingu analüütik John Strickland, kelle sõnul on september populaarne puhkusekuu väljaspool koolivaheajaperioodi ja paljud lennud olid juba täis.

Strickland ütles, et lennufirmad oleksid võinud hinnatõusu peatada, aga ettevõtted peavad lähtuma ärihuvidest.

„Thomas Cook hävis, sest tal olid tohutud võlad ja ta oli kahjumis. See on habras tegevusvaldkond. Üle tosina lennufirma on põhja läinud,” ütles Strickland. „Kui lennufirmad ei tooda kasumit, kus suudavad, vähemuses olevatel lendudel, ei ole neil võimalustki ellu jääda.”

Millsi sõnul on aga hinnatõus eriti halb uudis reisijatele, kes on juba niigi šokiseisundis.