Pankur: Eesti eluasemelaenude marginaalid on Euroopa ühed kõrgemad ja kasvavad veelgi

Kaadu lausus, et nagu me Swedbanki puhul näeme, on Eesti turul kasumid suured. Nii, et äri mõttes on Eesti turul tühi koht, mis ootab täitmist. Ja see võiks tunduda ahvatleva võimalusena.

„Samal ajal on laenuturg tervikuna ikkagi väga väike ning kasvab üsna aeglaselt nii Eestis kui ka terves Baltikumis. Isegi Soome turg on ilmselt liiga väike ja turuosad juba jaotatud,“ kommenteeris Kaadu küsimust, kas Eesti turule võiks uusi välispanku lisanduda.

Samuti ei ole Eesti majandus Kaadu sõnul riskivaba. „Eesti majandus on väga kõikuv ja suunatud sisetarbimisele,“ lausus ta.

„Tahaksin näha, et Eesti kohalikud pangad kasvaksid edasi, kuid puhtalt Baltimaade turule keskendudes ei saa nad Swedbanki ega SEB vastu. Millalgi tulevikus peaksid kohalikud pangad ühinema, et saavutada maht, millega hakata eelkõige välismaalt bilanssi kasvatama. Koos oleks võimalik midagi suuremat saavutada,“ lausus Kaadu.