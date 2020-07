Pankur Porto Franco suurlaenust: valitsuselt rahaküsijaid tuleb tõenäoliselt juurde, järjest raskem on "ei" öelda

Et riik majandust aitab, on täiesti okei, ütles Indrek Nuume Vikerraadio hommikuprogrammis.

Tavapäraselt toetab riik majandust läbi garantiide andmise. Selleks on Kredex, kes on teinud väga head tööd, lausus ta.

„Et riik on hakanud laenu andma ja soovib seda jätkuvalt teha, pole väga tavapärane,“ lausus ta. „Riik peab strateegiliselt olulisi ettevõtteid toetama, olgu selleks siis Tallink või Ida-Virumaal Alexela. Kui riik oleks valinud sellise tee, et oleks andnud käenduse läbi Kredexi, siis abivajajate hulk oleks võinud olla kolm korda suurem.“

Ilmselt mitmed kinnisvaraettevõtted pöörduvad ka järgmiste sammudena riigi poole samasuguste soovidega nagu Porto Franco ja riigil on siis väga keeruline "ei" öelda, märkis Nuume.

Riik on öelnud, et ta toetab läbi selliste laenude strateegiliselt olulisi ettevõtteid. Riik pole väga põhjendanud, millised need ettevõtted täpselt välja näevad. Kokku on riik läbi Kredexi ja MESi otselaenude majandusse andmas pool miljardit eurot.

„Kui suur osa ettevõtteid on seda laenu võimelised tagasi maksma, seda näitab aeg,“ lausus ta. „Ma loodan, et see on valdav enamus. Eesti majandusel on pilt täna päris ilus võrreldes meie kevadise kõige positiivsema stsenaariumiga.“

„Mul on lootus, et vabariigi valitsus peaks rohkem rääkima motivatsioonist, miks selline laen anti, eeskätt pidades silmas neid kinnisvaraettevõtteid, kes võivad olla täna selle peale natuke pahased,“ lausus ta.

Tema sõnul võiks riik pigem läbi Kredexi tagada pankadele saja protsendiliselt laenud, mis võimendaks majandust oluliselt rohkem kui see laenusumma.

Kui riik tagaks sada protsenti laenusummast ja Porto Franco oleks tulnud LHVst laenu küsima, siis pankadel pole kapitalikulu. Sellisel juhul ei oleks laenu saada olnud väga keeruline.

„Ettevõtjaid ei saa süüdistada selle eest, et nad oma ettevõtet kaitsevad,“ lausus ta. „Poliitiline lobby on üks osa sellest ja milles ei ole midagi kummalist. Ma arvan, et küsijate pink läks küll nüüd pikemaks, kes tahavad otselaenudena valitsuselt raha saada.“