Paradoks: Eesti ettevõtted liikusid märtsi alul ajaloo parimal kursil, nüüd ennustatakse kümne aasta kõige kehvemat poolaastat

Konjunktuuri tulemusi kommenteerinud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede märkis, et kui vaadata esimese kvartali reaalseid ekspordiandmeid, siis selle põhjal on kõik hästi.

Ettevõtjate hinnangul märts ajaloo parim kuu

„Eksport toimis ja ettevõtjad, kellega ma olen nüüd viimastel nädalatel suhelnud ja nõu küsinud – neid on olnud sadu –, siis just tööstuse poole pealt on öeldud, et märtsikuu oli väga hea kuu. Paljud on öelnud ka seda, et see oli üks paremaid kuid läbi ettevõtte ajaloo üldse,“ kirjeldas ta.

Reede kinnitusel on riik nüüd aga astunud mitmeid samme, et ettevõtjaid praegusel keerulisel ajal toetada, samuti on ettevõtjate tagasiside majanduse abipakettide kujundamiel igati teretulnud. „Esimese toetuspaketi puhul on meie partneriks EAS ja Kredex, kus töötatakse koos abivajajate ning erialaliitudega välja meetmete täpseid tingimusi, et need ettevõtete vajadustele vastaks ning leevendust pakuks,“ sõnas ta.

MKMi esindaja selgitas, et riigi lähenemine enamike meetmete puhul on pakkuda kas Kredexi laenutagatist, mida on võimalik kasutada läbi ettevõtte kodupanga, või otselaenu läbi Kredexi.

„Kindlasti on meie huvi, et Kredexi meetmetest oleks abi ka mikro- ja väikeettevõtetele ning et kõigi ettevõtjate nõustamine oleks kättesaadav nii eesti, vene kui inglise keeles. Kolmekeelset teenindust pakuvad nii EASi kui Kredexi spetsialistid, samuti maakondlikud arenduskeskused,“ lisas Reede.

Ühtlasi rõhutas ta, et kuna Kredexi kriisimeetmed on äsja avatud, käib töö nendega edasi ja tõenäoliselt tuleb tingimustesse ka muudatusi teha.