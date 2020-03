Paradoks: pensionikogujad pole avastanud kõige madalamate tasudega fonde

Romet Kreek romet.kreek@arileht.ee RUS

Tõnu Peki kinnitusel ei ole investeerimine nii keeruline nagu räägitakse. Foto: Kretel Kuusk

„Meie pensionifondide probleem on, et fondide varadest 60% on võlakirjades üsna nullprotsendi lähedase tootlusega,” ütles Tõnu Pekk.