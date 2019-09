Pärast pensionitõusu hakkab 80 500 pensionäri tulumaksu maksma

Samas nende inimeste tulumaksukohustus ei tule väga kõrge. Nii kaua, kui inimese kuine sissetulek jääb alla 1200 euro, tuleb tulumaksu tasuda vaid 500 eurot ületavalt osalt. Näiteks, kui seni oli inimese pension 500 eurot ja pärast pensionitõusu on 545 eurot, on tulumaksukohustuseks üheksa eurot kuus. Seejuures tegelikult on see veel pisut madalam, sest pension tõuseb aprillist, aga tulmuaksuvabastust arvestatakse terve aasta lõikes. Sellel näitel oleks keskmine kuine tulumaksukohustus 6,75 eurot.

Töötavatel pensionäridel, kelle sissetulekud ületavad praegu 1200 eurot kuus, kuid jäävad alla 2100 euro, näiteks koos palga ja pensioniga, tuleb lisanduvast pensionist rohkem tulumaksuks tasuda. Neil tuleb Eesti tulumaksusüsteemi eripärade tõttu lisanduvalt 45 eurolt tasuda tulumaksu 14 eurot. Selliseid pensionäre on Eestis 22 400.

