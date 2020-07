Viimasel kolmel aastal Isamaad 50 000 euroga toetanud Riikjärve sõnul on tal keeruline erakonna toetamisest loobuda, sest ta on seda juba aastakümneid teinud, kuid praegune seis on kehv.

"Teatavasti ollakse koalitsioonis partneritega, kellel on mõnevõrra teistsugused huvid ja eesmärgid. Nii et kas Isamaal parempoolseid vaateid teostada õnnestub või mitte, seda näitab ainult aeg. Kui seda Isamaal teha ei õnnestu, võib vabalt juhtuda, et sellest algatusgrupist saab midagi enamat kui pelgalt algatusgrupp," ütleb Riikjärv.

