Parlament andis lõpliku heakskiidu: pankrotimenetlused muutuvad uuest aastast tõhusamaks

„Enam kui pooled pankrotimenetlused Eestis raugevad, sest puuduvad vahendid menetluse läbiviimiseks. Selle tagajärjel ei uuri keegi maksejõuetuse põhjuseid ning raugemise võimalust kasutatakse ära vastutusest vabanemiseks. Kannatajateks on nii ettevõtte võlausaldajad, kui ka majanduskeskkond tervikuna. Pahatahtlike raugemistega hakkabki tegelema maksejõuetuse teenistus,“ sõnas justiitsminister Raivo Aeg.

Loodava teenistuse eesmärk on tuvastada maksejõuetuse põhjused, tuua tagasi pankrotivarasse sealt õigusvastaselt väljaviidud vara ja nõuda kahju hüvitamist. „Revisjon võttis oma töös operatiivselt arvesse ka koroonaviiruse mõjust tingitud majandusliku olukorra ootamatut ja järsku muutumist ning seadusesse tehti sellega seoses mitmed hädavajalikud muudatused,“ lisas Aeg.

Vastuvõetud seadusemuudatusega soovitakse järgmise aasta 1. veebruarist tagada kiiremad, kulutõhusamad ja läbipaistvamad pankrotimenetlused ning suuremad väljamaksed võlausaldajatele. Üheks olulisemaks muudatuseks pankrotimenetluste raugemise ja pahatahtlike maksejõuetustega võitlemisel on Riigikogu toetuse saanud maksejõuetuse teenistuse loomine Konkurentsiameti juurde alates 2022. aasta 1. jaanuarist.

Saneeritavale ettevõtjale antakse võimalus muuta saneerimiskava ning füüsilisest isikust võlgnikule paindlikumad võimalused võlgade ümberkujundamise kava muutmiseks. Kava koostamisel ei olnud võimalik arvestada koroonaviiruse mõjudega, mis võivad nüüd kava täitmise võimatuks muuta. Seetõttu on vajalik, et kava saaks põhjendatud juhul muuta.

Lisaks on kriisist tulenevalt oluline ka muudatus, mille kohaselt kaob pankrotimenetluses eelistungi pidamise kohustus enne pankroti väljakuulutamist ning mis aitab pankrotimenetlusi kiiremini läbi viia. Eriti oluline on see siis, kui pankrotimenetluste arv peaks märkimisväärselt kasvama.

Olulisemateks muutusteks on veel ka nõuete tunnustamise ja kaitsmise korra ümberkujundamine ja kohtute spetsialiseerumine maksejõuetusasjadele. Juriidilisest isikust võlgnike maksejõuetusasjade kohtualluvus viiakse Harju ja Tartu maakohtutesse ning tagatakse, et kõikides maakohtutes oleks maksejõuetusele spetsialiseerunud kohtunikud.