Pärnits: EKREIKE valitsus oleks ettevõtjale väga paha

„Eesti on osa globaalsest maailmast,“ lausus ta. „Kui piiriülest tööjõu liikumist plaanitakse veelgi piirata, siis see ei ole hea.“

Kontroll tööjõu liikumise üle peab olema, märkis ta.

„Kui aga võimalik valitsema sooviv klikk hirmutab inimesed ära, et teise nahavärviga inimesed on ebasoovitavad, siis see on väga halb,“ lausus ta. “Lõikame end sellega maailmast veel enam ära.“

Kaubandusele mõju on selline, et mida rohkem on inimesi, seda parem on olukord jaekaubandusele.

„Turgu meil ei ole, kuid kui ka tööjõudu pole saada, siis kes siia investeeriks,“ küsis ta. Me konkureerime investeeringute pärast näiteks Põhjamaadega.