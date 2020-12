Pärnu ettevõte käis Saksamaalt tellitud BMW eest välja ligi 52 000 eurot. Autot aga ei saabunudki

Lääne prefektuur teatas, et 17. detsembril alustati kriminaalmenetlust selles, et Pärnu ettevõte leidis 4. detsembril Saksamaa autode müügiportaalist sõiduauto BMW müügikuulutuse ja kandis selle soetamiseks raha sõiduki müüja pangakontole, kuid tänaseni pole ettevõtteni toimetatud autot ega tagastatud selle eest tasutud summat. Tekitatud kahju suurus on ligi 52 000 eurot.

Küsimusele, mis ettevõte täpselt niivõrd suurt kahju kannatas ja kes selle talle tekitas, ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold, et käimas oleva uurimise huvides nad osapoolte nimesid ei avalda.