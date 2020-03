Pärnu jõeäärse elamu arendaja vaevleb võlgades: hetkel on natuke keeruline olukord

2018. aastal alustas Mix Fix OÜ Pärnus Vesiroosi 1 aadressil neljakorruselise elamu ehitust. Projekti rahastamiseks kaasati Crowdestate'i investorite toel pool miljonit eurot krõbeda intressiga, mis tähendab, et tagasimakstav summa on üle 600 000. Praeguseks on arendaja investoritele tagasi maksnud täpselt null eurot.Mullu septembris teatas Crowdestate, et intressimakse hilineb, kuna korterite müük on olnud planeeritust aeglasem. Märtsi alguses avaldas ühisrahastusplatvorm, et arendaja pole võimeline korterite ehitust lõpetama ega kohustusi panga ees täitma. Ühe võimalusena nähakse pankortimenetluse alustamist.

Mix Fixi juht ja omanik Mic-Johan Sebastian Kuisma tunnistas, et praegu on keeruline olukord.