Pärnu rannapromenaad saab uue hingamise. Maha tõmmatakse ka vanad kioskid, mille asemele tulevad popid söögikohad

Pool Pärnu promenaadi renoveeritakse – pingid, mis on hakanud mädanema, on vaja välja vahetada, päästeametile tuleb teha veele ligipääsutee. Üks sellel alal asuv osa läheb täielikult lammutamisele, sinna saab ettevõtja teha endale sobiliku hoone. Söögikohad, mis hakkaksid optimistlikuma plaani järgi järgmisest hooajast Pärnu suvitajaid teenindama, peaksid sobituma ka maastikuarhitekt Kersti Lootuse välja pakutud renoveerimiskavaga. „Tegemist on ikkagi Eesti esindusrannaga ja ma väga loodan, et tuleva aasta 1. juunil on ta teistsugusem kui praegu,” sõnas Pärnu linnavalitsuse ettevõtluse peaspetsialist Argo Mättas.

Milline Pärnu rannaala järgmisel suvel välja hakkab nägema? Kes on oodatud sinna oma söögikohti avama? Seda saadki sellest loost teada.