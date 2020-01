Pärnu uue silla ehitusplaan sai tagasilöögi

Pärnu Kesklinna silla tõsisem remondivajadus selgus, kui uuriti, kas silda on võimalik laiemaks ehitada, kirjutab ERR.

Nüüd käib linnaeelarve tegemine ja arutatakse, kas teha enne vana silla remont ja seejärel alustada uue tehitamist või teha enne valmis uus sild, siis on võimalik vana remondi ajaks kinni panna. Uue, niinimetatud kolmanda silla ehitamiseks on võimalik riigilt toetust saada, vana silla remont tuleb aga täies mahus kinni maksta linnal endal.

"Üks variant on ka laual, et vana Kesklinna sild üldse ümber ehitada, mis on ka suurusjärgus kümme miljonit eurot, siis me peame tõsiselt kaaluma seda investeeringut, kuna see toob kaasa kesklinnas liikluse sulgemise üsna pikaks ajaks, aasta kuni poolteist. See toob kaasa selle, et üsna suure osa investeeringurahadest me kulutame Kesklinna silla ümberehitusele ära ja meil ei tekigi lähiajal kolmanda silla ehitamise alustamise võimalust," kommenteeris Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

Kolmanda silla maksumuseks on arvestatud 20 miljonit eurot.

"Täna küll on eelarvesse planeeritud kolm miljonit mõlema sillaga tegelemiseks, nii uue silla kavandamiseks kui vana silla remondiks," lisas Pärnu abilinnapea Meelis Kukk, lisades, et sillaremondi uuringud on veel pooleli.