Partei esimeheks kandideeriv Indrek Saar: sotsid tegid alkoholiaktsiisiga vea

Värske Euroopa Liidu ülene reguleerituse indeks ütleb, et Eesti on Soome ja Leedu järel piirangutega, mis puudutavad jookide, sigarettide, e-sigarettide ning toidukaupade tarbimist ja kättesaadavust. Eesti on selles edetabelis kukkunud mõne aastaga keskmiste seast esiritta.

Peamiselt on põhjuseks aktsiisid ja piirangud, mille eestkõnelejaks on olnud sotsiaaldemokraadid. Sotside esimehe kohale kandideeriv endine kultuuripeaminister Indrek Saar tunnistab viga.

"Lõpetanud valitsus juba mõni aeg tagasi leppis kokku, et need aktsiisitõusud külmutatakse ja kehtestatakse nö maksurahu. Sest need sammud olid läinud liiga pikaks. Nii et viga sai tehtud, viga sai tunnistatud," rääkis Saar.

Siiski väljendas ta lootust, et vähemalt inimeste tervisele on selle mõju pikas perspektiivis olnud positiivne. "Ja loodame, et see probleem piirikaubandusega hakkab ajas vähenema," sõnas Saar.