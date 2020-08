Pärtel Vissak: vabakutselisena täidad ühes ettevõttes kõiki ametikohti

Ilma tehnoloogiata ei saaks Pärtel üldse enda tööd teha ning disaini ja muusikat luua, sest kõik käib tänapäeval programmide kaudu. „Eriti ümbritseb tehnika mind just muusikat tehes. Kasutan kümneid süntesaatoreid ja efektimasinaid, mõnel masinal on tuhandeid parameetreid. Eraldi pingutus on ennast kurssi viia kõigega, mida need võimaldavad. Selleks loen manuaale ja otsin videoid, mis räägivad lisavõimalustest. Disaini puhul õpin pidevalt programmide ja äppide võimalusi. Kõige põnevam trend on seoses tehisintellekti ehk AI pealetulekuga, mis on toonud ka palju tööriistu, mida kasutades saab tööd automatiseerida ja teha palju efektiivsemalt,“ sõnab Pärtel.

Põhiseade peab võimaldama graafika, video ja audioga töötamist. Väiksemate puhul on tähtis kaamera, et saada kvaliteetseid fotosid ja videoid. Mida kergem kaasaskantav tehnikavidin on, seda parem, kuid see pole prioriteet. Disaini puhul on muidugi tähtis kvaliteetne ekraan, mis oleks piisavalt terav ja näitaks värve ning detaile võimalikult täpselt.

Kaameraga tööd tehes on Pärtli sõnul mugav tahvelarvutit ekraanina kasutada, et näha jäädvustatust suuremat pilti. „Saan vajadusel kaamera tagant kaugemale liikuda. Mugav on tahvlit kasutada ka sotsiaalmeedias live-video tegemiseks, kui telefon edastama panna ja tahvliekraanilt pilti jälgida. Meilide kirjutamiseks ja ka väljaspool kodu videote vaatamiseks või lugemiseks on suur ekraan oluliselt parem kui telefon,“ ütles ta.

Diginomaadina reisib Pärtel tavaliselt seljakotiga, kuhu mahub tahvelarvuti hästi ära. Puutetundlikku ekraani kasutab ta kavandite joonistamiseks, nii ei vajagi ta skännerit või digilauda. Nutiseadmete jaoks on Pärtli sõnul olemas väga huvitavaid ja mitmekülgseid disaini- ning videotöötluse rakendusi, mida arvutis ei ole, ja nendega töötades on tulemused kiiremad, sest tööd saab teha ka stuudiost väljaspool.