Parvel Pruunsild nimetas nädal tagasi Keskerakonna rahalist toetamist absurdiks, riigikogu valimistel sai aga üks keskerakondlane talt 10 000 eurot

Möödunud nädalal kirjutas Eesti Ekspress, et Bigbanki omanik, teise pensionisamba reformi toetav konservatiivsete vaadetega ettevõtja Parvel Pruunsild (49) leiab, et ühel päeval veel tänatakse Jüri Ratast riigimeheliku sammu eest kaasata valitsusse paljukardetud EKRE.

„Mulle meeldib Mihhail Lotmani (Isamaa – S.L) seisukoht, et EKRE on koalitsioonis parem kui opositsioonis. Ühel päeval veel tänatakse Jüri Ratast riigimeheliku teo eest võtta EKRE valitsusse. Praegu saab Ratas küll kõvasti vastu pead, aga 2–3 aasta pärast saadakse aru, kui oluliselt on ta vähendanud oma sammuga ühiskondlikku lõhet. See, mis praegu ajakirjanduses toimub, on totaalne hüsteeria,” põhjendas suurärimees.

Kui aga Eesti Ekspressi ajakirjanik küsis, kui tõele vastab, et Pruunsild koos meediaärimehe Margus Linnamäega (Postimees Grupi omanik – S.L) on lubanud Keskerakonda rahaliselt toetada, kui Ratas suudab konservatiividega valitsuse moodustada, ütles Bigbanki omanik, et see väide kuulub absurdivaldkonda ja ei vasta tõele.

Keskerakondlasele 10 000 eurot heade artiklite pärast

„Peale Isamaa ei ole ma praegu ühtegi erakonda toetanud ega kavatse ka toetada,” lausus Pruunsild. Enne seda oli ta ühe põhjendusena toonud välja, et on Isamaad toetanud, sest teine pensionisammas on „kokkuvõttes suhteliselt suur finantskuritegu Eesti rahva vastu”.