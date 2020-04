Parvlaevaliiklus suursaartega jätkub hõrendatud sõiduplaaniga ka maikuus

TS Laevad juhatuse liikme-teenindusvaldkonna juhi Ave Metsla sõnul on eriolukorras sõidukite arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langenud keskmiselt 75% ja reisijate arv keskmiselt 87% ning ka Vabariigi Valitsuse planeeritava eriolukorrast etapiviisilise väljatuleku ja piirangute võimaliku leevendamise korral on eeldust arvata, et teenindusmahtude taastumine maikuus on vähetõenäoline.

"Rohuküla-Heltermaa liinil jätkame praegu kehtiva sõiduplaaniga, Virtsu-Kuivastu liinil lisandub alates 27.aprillist väljumine Virtsust kell 11:25 ja Kuivastust kell 12:00," teatas Metsla.

TS Laevad teavitab maikuusse ärajäävatele reisidele pileti ostnud inimesi ja kaubavedajaid ning palub neil valida uued reisid. Eriolukorra perioodil saab piletid tagastada teenustasuta.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele pikendati Eesti Vabariigis eriolukorda kuni 17. maini 2020. Eriolukorraga on kehtestatud ka liikumispiirangud Hiiumaa, Saaremaa ja Muhu valla territooriumil.

Maanteeamet on andnud teada, et juhul kui eriolukorra ja/või liikumispiirangute kohta võetakse vastu neid muutvaid otsuseid ja reisimine aktiveerub, siis vaadatakse sõidugraafikud üle vastavalt muutunud olukorrale.

"Anname omalt poolt parima, et saarte kaubaveod saaksid eriolukorras toimuda tõrgeteta ning loodame, et juba varsti saame oma parvlaevadel tervitada juba suuremat hulka saarte elanikke ja kogukondade liikmeid," lisas Ave Metsla.

TS Laevad palub muudetud sõiduplaanidega tutvuda praamid.ee veebilehel või mobiiliäppis ning jälgida, et vastavalt eriolukorras kehtivale korrale on lubatud pääs parvlaevale.

