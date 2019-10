Patarei merekindluse kõrval asuv leivatehas ehitatakse ümber korterelamuks

Läbivaatamisel oleva detailplaneeringu kohaselt plaanitakse 0,33 hektari suurusel maa-alal asuva endise leivatehase fassaad tänavapoolsest äärest säilitada. Hoonesse tulevad äriruumid avanevad Kalaranna tänavale, kõrgematele korrustele aga tehakse eluruumid. Hoone kerkib astmeliselt lõunasuunas, nii et Patarei merekindluse poolne hooneosa on kahekorruseline, lõunapoolne aga neljakorruseline.

Olemasolevad abihooned on detailplaneeringu seletuskirja kohaselt amortiseerunud ja arhitektuuriajalooliselt väheväärtuslikud. Seetõttu on need lubatud lammutada ning nende asemele ehitada kaks elamut, millest üks tuleb nelja- ja üks kolmekorruseline. Esimesel korrusel on kaks hoonet ühendatud ja sealt pääseb promenaadile. Seetõttu on sinna kavandatud äripind, mida võib kasutada näiteks rannarestoranina.

