Pauk luuavarrest. Kes on salapärane ärimees, kes ostis ära tuntud tööriistapoe?

Setu Kapitali omanikuks on ettevõtja, kes on avalikkuse eest seni varju hoidnud. Ei kirjuta temast isegi Tartu maakonna lehed, just seal mees peamiselt tegutseb. Seltsimees Google toob välja küll mitmed ettevõtted, millega Kriibi seotud on, kuid muus osas on vaikus. Ometi on tegu vägagi tegusa härraga, kel Krediidiinfo andmetel kokku 11 ettevõtet. Tõsi, Handymannist saab Kriibi kroonijuveel.

Ostis vägagi eduka firma

Handymanni teade, et nad panevad Eestis pillid kotti, tundus veidi kummaline, sest tegemist on igati hästi töötava ketiga. Loomulikult ei tea me veel, mis toimus ettevõttes eelmisel aastal. Kasutada on täna juba iidsena tunduv 2018. aasta tulemused. Käive oli siis ligi 7 000 000 eurot ning kasum üle 475 000 euro. Neil on poed Laagris, Tartus, Pärnus, Viljandis ja Võrus.

Ei olnud Handymanni tulemused ka langustrendis, otse vastupidi. 2016. aastal oli nende käive 4,5 ning aasta hiljem 5,4 miljonit eurot. Kasumi kasv oli 2017. aastal võrreldes eelmise aastaga pea kahekordne ning viimsel aruandeaastal tugevalt üle selle (204 000 vs 475 000 eurot).

Seni peamiselt kiviärimees

Marko Kriibi on aga tegus olnud varemgi, eelkõige ehitusmaterjalide tootmise valdkonnas. Kui Handymannist saab tema suurim ettevõte, siis 2018. aasta andmete järgi on teisel kohal OÜ Lab Project ehk kaubamärki Viru Kivi esindav ettevõte. Selle käive oli 1,8 miljonit eurot ning kasum üle 152 000 euro. Kriibi kolmas firma, millest talle kuulub 20 protsenti, on Balti Kivitehas OÜ. Selle käive kandus 2018. aastal üle 735 000 euro ning kasum oli veidi üle 56 000 euro.