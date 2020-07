Paul Keres sai Levini advokaadibüroo ainuosanikuks

Infopangas seisab, et büroo endised juhatuse liikmed Ain Alvin ning Leon Glikman lahkusid juhatusest mõne päeva eest, juuli alguses ja kolmas juhatuse liige Priit Raudsepp lahkus büroo juhatusest 11. mail.

Keres selgitas, et partnerid võõrandasid oma osaluse talle seoses eelnevalt kokkulepitud põlvkondade vahetusega ja sellega, et tema ja teiste partnerite kutsealased eesmärgid on praeguseks muutunud.

Levini käive ulatus majandusaasta aruande kohaselt mullu ligi 1,5 miljoni euroni ja ettevõte teenis 338 000 eurot kasumit. Aasta-aastalt on Levini käive järjest kasvanud. Näiteks 2017. aastal oli see 922 000 ja 2018. aastal 1,16 miljonit. Puhaskasum oli 2017. aastal 320 000 eurot ja aasta hiljem 262 000.