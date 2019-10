Peagi Euroopa Keskpanga juhi kohale asuv Lagarde: Trump mõjub maailma majandusele laastavalt

Lagarde’i sõnul on just Trump vastutav paljude ohtude eest, millega maailma majandus täna silmitsi seisab, kirjutab MarketWatch. 1. novembrist ametisse asuv Euroopa Keskpanga juht hoiatas, et natsionalism ei ole vastus maailma majandusega seotud hirmudele.

Pühapäeva õhtul CBS’i populaarsele telesaatele „60 minutit” intervjuu andnud Lagard märkis, et Trumpi ettearvamatu käitumine on viinud olukorrani, kus investorid ei julge enam riske võtta. Tema sõnul saab kogu maailma majandus oluliselt tunda ka USA ja Hiina kaubandussõja mõjusid.

„Kui sa vähendad majanduskasvu ühe protsendipunkti võrra, siis see tähendab nii investeeringute kui töökohtade vähenemist, töötuse määra kasvu, majanduskasvu jahenemist. Seega loomulikult on sellel oma mõju,” selgitas Lagarde CBSi uudisteankrule John Dickersonile. IMF-i eksjuht soovitas maailmaliidritel maha istuda ning täiskasvanute kombel kokkuleppeni jõuda.

Lagarde tõi välja, et ka Brexitil saab olema oma mõju kogu maailma majandusele, mitte ainuüksi Suurbritannia või EL-i, aga ka USA majandusele, kuna kogu maailma majandus on omavahel niivõrd seotud. Globaalses maailmas ei ole Lagarde’i sõnul ruumi rahvuslikele majandushuvidele, mida just Trump on tugevalt eest vedanud.

„Mis kasu on müüridest üleilmsete pandeemiate puhul?” küsis ta. „Mis abi on müüridest rahvusvahelise terrorismiga võitlemisel? Mis kasu on müüridest kliimamuutuste vastu võitlemisel? See (rahvuslik protektsionism – S. L.) ei ole vastus nende üleilmsete probleemidega võitlemisel, mis on kõigile ühised – kas see meeldib meile või mitte” märkis ta.