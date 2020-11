Peagi suurt tehingut tegema hakkav ettevõte kukkus suurde kahjumisse. Osanike seas meie vutikuulsus

Kui 2018. aasta seisuga oli Verston Holdingu omakapitali maht 2,9 miljonit eurot, käive 31,8 miljonieuro kandis ning kahjum veidi üle 70 000 euro, siis eelmisel aastal olid numbrid pealtnäha oluliselt kehvemad. Käive oli küll kasvanud 34,5 miljoni peale, kuid kahjumiks tuli lausa 887 744 eurot.

2017. aastal asutatud Verston Holding OÜ on valdusettevõte, millele kuulub 60% Haart Ehitus OÜ-st ja 100% Verston Ehitus OÜ-st. Haart Ehitus OÜ peamine tegevusala on üldehitus-ja viimistlustööde teostamine nii pea- kui alltöövõtu korras. Verston Ehitus OÜ põhitegevusala on teede ja kiirteede ehitus, samuti asfaltbetoonisegude tootmine.

"Konsolideeritud kahjumi põhjustas grupi ettevõtete ümberstruktureerimine ja protsesside uuendamine, et viia äritegevus vastavusse ettevõtte kasvust tingitud vajadustega. 2019 aasta lõpus alustasime ka eelarvestamise ja finantsüksuse ümberkorraldamist. Nendest sammudest lähtuvalt prognoosib juhatus, et grupi ettevõtted suudavad edukalt viia ellu järgmiste aastate kasvuplaanid ja saavutada kasumlikkuse," selgitab firma oma aruandes.

Niisiis on tegemist justkui idufirmaga, mis on nõus kiire kasvu tingimustes kahjumit kannatama.

Verston Holdingu varade koguväärtus on 12 190 504 eurot. Omakapital on langenud alla 2 miljoni piiri. Jaotamata kasumit on järgi veel 326 895 eurot.

Firmas töötas 2019. aasta lõpu seisuga 138 inimest, kellest üks oli juhatutuse liige.

Verston Holdingu osanikeks on Veiko Veskimäe (45%), Erkko Saluste (45%) ja Ragnar Klavan (10%). Tegemist on Paide firmaga ning mehed on omavahel vanad tuttavad.

Ligi 20 miljoni euroga Eesti Teede enampakkumisel võidu saavutanud Verston Holdingu konkurendid ootavad detsembrikuud, kui ettevõte peab ostusumma riigile maksma. Neil on küsimus - kuidas Verston selle summa kokku saab? Siiani ei ole ettevõtte omanike seas veel muudatusi toimunud ehkki juhatuse liige Veiko Veskimäe on viidanud, et raha panustavad nii olemasolevad kui ka uued investorid. Lisaks kaasatakse loomulikult ka finantsasutus.

Konkurendid ootavad põnevusega, kas 2019. aastal 1,2 miljonilist kasuminumbrit näidanud Eesti Teede tehing läheb läbi ning milline on Verston Holdingu osaluste jaotus tehingu eel. Eesti Teede bilanss oli viimati 25,6 miljonit eurot, müügitulu jäi veidi alla 26,5 miljonit.