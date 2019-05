Pealinna kinnisvaraturul levivad JOKK-korterid

“Seaduse järgi ei ole selliste korterite ärimaale rajamine illegaale. Äripinnal elamine otseselt keelatud ei ole, seaduse silmis on see sisuliselt hotellituba. Praktikas ongi sageli äri- ja eluotstarvet keeruline eristada, mistõttu ei saa riik või kohalik omavalitsus kuidagi sekkuda," rääkis kinnisvaraekspert.

Näiteks kui ostja soovib korterit või tervet hoonet soetada väljaüürimise eesmärgil, siis on see otsene äritegevus. "Seetõttu on selliseid kortereid hea osta ettevõtte nimele. Näiteid on ka vastupidiseid, kus elamumaale rajatud korterid on kasutusel äripindadena. Igapäevane on ka ju elamumaale rajatud korterite väljaüürimine kas pikaajaliselt või lühiajaliselt Airbnb-s,” märkis Vahter.