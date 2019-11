Peaminister Ratas palus Boltilt ja teistelt idufirmadelt, et nad ei koliks Eestist ära

Peaministri palve on ajendatud idufirmade ja investorite soovist muuta seadust vastavalt, et osaühingute osakute võõrandamise kinnitamiseks ning lõdvendamiseks ei peaks enam füüsiliselt notari juurde minema.

Esmaspäevasel kohtumisel andsid idufirmade esindajad mõista, et kui praegune olukord jätkub, võib juhtuda, kus idufirmad hakkavad oma peakontoreid Eestist ära kolima.

Kohalolnute sõnul kinnitas peaminister Ratas selle peale, et antud küsimusega tegeletakse.

Ärileht on varem kirjutanud, kuidas erakond Isamaa blokib idufirmade elu lihtsustamiseks algatatud eelnõu, mis võtaks notaritelt tööd vähemaks.

Üks muudatuse eesmärk on luua firmadele võimalus valida, kas nad peavad osakute väljastamiseks või müümiseks kaasama notarit. Muudatus puudutab eelkõige ettevõtteid, millel on osanikud välismaal ja kelle esindajaid on keeruline korraga ühte kohta saada. See tähendab ka, et välisinvestoritel muutuks Eesti ettevõtetesse investeerimine lihtsamaks.

Kui muudatus läbi läheks, siis tulevikus ei peaks osaühingu osaluse võõrandamise tõestamiseks tingimata notari juurde minema. Osanikud saaksid ise otsustusõiguse ja osanike nimekirja pidamine jääks juhatuse vastutada.