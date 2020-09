Peaminister Ratasel oli vaja eralennukiga sõita. Taavi Aas kaotas siuhti selleks koroonakeelu

Majandusminister Taavi Aasa poolt maikuus kehtestatud lennukeelud Tallinnast muudesse riikidesse on omajagu tähelepanu saanud. Välja arvatud vahepeal kuude erandi saanud linna lennujaama, ei ole ikka kehtiva käsu järgi kellelgi õigus lennata riikidesse, kus koroonanakatunuid on 25 ja enam 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul.

Viimasel ajal räägib majandusminister, et võiks jah keelud kaotada, kuid samme selleks ei astu. Täpsemalt siiski astub, kui keeld on ebamugav enda parteibossist peaministrile, kes ei suvatse lennata visiitidele nagu valitsuse käsulauad tavainimestele ette näevad.

Eile käis peaminister Jüri Ratas ühe päevaga kohtumas Helsingis oma Soome kolleegiga ja sõitis kohe pärast seda Stockholmi Rootsi ametikaaslasega trehvama. Kaasas oli ka välisminister Urmas Reinsalu.

Keeld oli peal

Kuidas aga sai peaminister Stockholmi? Täpsemalt Stockholmist tagasi, sest minister Aasa käsulaudade järgi on juba maikuust Rootsi niivõrd koroonaohtlik, et sinna ei tohi otselende korraldada?

Muidugi oli lahendus lihtne. Ratas ja Reinsalu tellisid eralennu ja pääsesid tavainimeste piinadest, kes on viis kuud Taavi Aasa välja kuulutatud hirmsa koroonaohu tõttu Rootsi sõitma näiteks Frankfurdis, Kopenhaagenis või parimal juhul Helsingis ümber istudes.

Kuid oli üks probleem veel. Lisaks liinilendude keelamisele pani majandusminister Aas 17. mail allkirjastatud käskkirjas totaalse lauskeelu tellimuslendude tegemisele Eestist või Eestisse. See on vaikselt pahandanud lennuteenust pakkuvaid firmasid, kuid nad pole avalikult suuremat kära tõstnud. Teenus on ikkagi mõeldud rikastele inimestele ja lärmi lüües võiks saada pahameele osaliseks.

Kuuldavasti koliti seetõttu äri ka osaliselt näiteks Riiga, kus Läti valitsus selliseid lausalisi keelde ei rakendanud.

Ratas sõiduks keeld kadus

Kuid nüüd oli ju selgelt Keskerakonna esimehest peaministril äkki enda parteikaaslasest majandusministri keelud risti jalus, sest vaja oli visiidile minna.

Ja ennäe – majandusministeeriumi dokumendiregistrist selgub, et esmaspäeval allkirjastas Aas vaikselt ilma igasuguse kärata või valitsuse piirangute leevendamise otsusest teatamata oma käskkirja muutuse, millega kaotati tellimuslendude keeld. Eilsest alates – nagu peaministrile Soome ja Rootsi külastamiseks vajalik – võis tellimuslende teha.