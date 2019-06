Peep Kuld: kindlasti ei ole see olnud Jüri Ratas, kes on majanduse käima tõmmanud

"Hästi on see, et meie taasiseseisvuse ajal on laias laastus tehtud õigeid otsuseid: Eesti on rahvusvaheliste organisatsioonide liige, Eesti on avatud majandusega, Eesti baseerub ekspordil, Eesti ettevõtted on juba rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised ja Eestis toimub majanduskasv," kirjeldas Kuld tänase Eesti majanduskeskkonna positiivseid külgi.

Ta tõi välja, et ka inimeste elu on järjest paremaks läinud. "Kui palju on Eesti inimeste sissetulekud kas või viimase kümne aasta jooksul tõusnud! Palgatõus on väga positiivses trendis. See on tingitud meie majanduskeskkonnast ja üldprintsiipidest. Kindlasti ei ole see olnud Jüri Ratas, kes on majanduse käima tõmmanud," nentis ON24 ja Cleveroni kaasasutaja.

Ta märkis, et kuigi Keskerakonna valitsus on tahtnud küll majanduskasvu au endale võtta, siis on see absoluutne rumalus, kui poliitikud tahavad endale majanduskasvu loomise eest teenetemärke võtta.

Ratase teise valitsuse püsima jäämine sõltub ettevõtja hinnangul sellest, kui suure riski võtab Keskerakond. "Kas Jüri Ratas on iga hinna eest valmis oma erakonna valijate toetuse kanalisatsioonist alla laskma selle nimel, et olla peaminister – kui palju ta on valmis Keskerakonna toetust ja valijaid pikas perspektiivis kaotama," kirjeldas Kuld, kes tuleviku osas on pigem optimistlik.

"Mainekahju on Eesti kindlasti saanud, aga tuleb ära taluda see demokraatiaga kaasas käiv õigus anda ka rahva mandaadi saanud ebakompetentsetele inimestele võimalus valitseda, aga loodetavasti see ei kesta pikalt," leidis ta.

