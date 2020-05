Peep Peterson: alampalga langus oleks meile põnev olukord seedimiseks

Üldise alampalga kokkulepe, mille ametiühingud tööandjatega kaheks aastaks saavutasid, sisaldab valemit, mis on seotud Eesti keskmise palgaga. Tänavukevadine majanduskriis tähendab, et keskmine palk tõuseb väga vähe, kui üldse, ning välistatud pole ka selle kahanemine, vahendas ERR-i uudisteportaal.

Petersoni sõnul ootavad ametiühingut põnevusega Eesti Panga keskmise palga prognoosi. "Ootame, et see ei tõuse palju, nii et miinimumpalk järgmisel aastal tõenäoliselt suurt tõusu ei tee. /.../ Ei julgeks prognoosida, et keskmine palk langeb, aga kui langeb, siis see on päris põnev olukord meile seedimiseks, et kuidas me sellest välja tuleme," märkis Peterson.

Palgatoetuse taotlejate seas on anomaaliaid

Peterson on enda sõnul töötukassa avaldatavast palgatoetust saavate ettevõtete nimekirjast leidnud üsna kummalisi taotlejaid, näiteks ei mõistnud ta, miks taotlevad toetust advokaadibürood.

"Minu jaoks on väga põnev teada saada, et mis juhtus (kriisi ajal) advokaadibüroodes – kas kriisiolukorras ei peetud läbirääkimisi, juriidilisi kokkuleppeid ei sõlmitud, vaidlusi ei tekkinud. Minu mulje on see, et see valdkond pigem kasvab kriisiolukordades. See on kindlasti väga huvitav," rääkis Peterson.

Refereeritud artikli täistekst ERR-i uudisteportaalis.