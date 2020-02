Peep Sooman eilse teate valguses: kinnisvarasektori ja rahva vahel haigutab kuristik

„Kinnisvara hinnad ei ole langenud. Küsimus ei olegi siin niivõrd tõusudes ja langustes, kuivõrd selles, et tahtlikult või tahtmatult loobitakse sõnumeid, mil ei ole alust. Nad ei tuju meedia mõjujõudu. Ei saada aru, et inimesed teevad otsuseid selle info põhjal. See võib ühele PR-inimesele või avalike suhete juhile olla lõbus mäng numbritega või sõnadega hullamine, aga selle jõud on suur," alustab Sooman.

Sooman rõhub, et kinnisvarafirmad peavad tunnetama vastutust ning enamus neist käitub vastutustundetult. Aetakse taga uudisväärtust. Sooman kinnitab, et kinnisvara hinnad ei ole langenud ega ka tõusnud.

„Nüüd on hea see uudis vara omanikele nina alla toppida, et sa pead odavamalt, parema hinnaga müüma. See ei ole tarbija huvides. Liiga palju on turul desinformatsiooni. Loodan, et see ei ole tahtlik tegevus," ütleb Sooman.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige soovitab konkurentidel võtta turu analüüsimine põhjalikumalt luubi alla. Lisaks statistikale on vaja ka põhjuseid uurida. Vastata küsimusele - miks? Pelgalt statistika ei ole usaldusväärne.

Aetakse oma asja

Ta toob välja teise näite aastate tagant. Suurtes meediakanalites ilmus teade, et on tohutu nõudlus 4-toaliste Kristiine linnajao korterite vastu. Soomanil selliseid andmeid ei olnud. Tema teadis, et nõudlus on pigem 2- ja 3-toaliste osas. Neljatoaliste müük oli hoopis raskendatud.