Peep Sooman: kui ühiskond uuesti lukku keeratakse, ulatub kõrvetada saanud turismisektori põrgukuumus ka mujale

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et kinnisvarasektor on siiani meeldivalt pehmelt maandunud. „Ütlen otse - paduoptimismiks pole mingit põhjust, aga praegu võivad varaomanikud rahulikumalt hingata, sest tehingute arvu väga järsk langus oli ajutine ja hetkel näib, et elu läheb ka kinnisvaraturul omas rütmis rahulikult edasi, ostjad on turul tagasi ning naudivad hinnakauplemist täiel rinnal," rääkis ta.

„Massilist hinnalangust pole toimunud, pigem kohendatakse juba eriolukorra eelseid ulmelisi lootusi realistlikeks, siiski täheldame mõningates piirkondades kuni 10%-list tehinguhindade alanemist. Selle ongi põhjustanud ostjate senisest agressiivne kauplemine, aga arvestades koroonakriisi massiivsust, on langus olnud väga leebe," selgitas Sooman.

„Küll aga ei saa üle ega ümber sellest, et kui ühiskond uute nakkuskollete tõttu uuesti lukku keeratakse, ulatub tugevalt kõrvetada saanud turismisektori põrgukuumus kindlasti ka mujale, sealhulgas kinnisvaraturule," lisas Sooman.