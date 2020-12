Peep Sooman: kui vaktsiinidoosid keres, siis hakkavad taas kehtima kapitalismi reeglid

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütleb aastalõpuintervjuus, et kolme-nelja kuu pärast, kui pinge on möödas, hakkame alles nägema, kellel turul raskeks läheb. Aasta tagasi antud intervjuus esines ta nagu tipptasemel selgeltnägija, ehkki ei ole ise selle väitega sugugi nõus. Koroonapandeemiat ta ette ei näinud.

Siiski ennustas Sooman, et lühiajalise majutuse pakkujad liiguvad aina enam pikaajalisse üüriärisse ja inimeste ostud muutuvad rohkem vajaduspõhiseks. Ta prognoosis, et 2020. aastal hakkame rääkima sellestki, kas meil on näiteks ehituses välistööjõudu vaja. Sooman ütles aasta tagasi, et kui juhtub tulema mingi globaalne suur kriis, siis võib meie kohalik üüriturg olla kas suur pomm või väike paukpadrun. Keegi nimelt ei tea, kui palju on meil üürikortereid ja kui paljud neist on ostetud laenurahaga. Sel aastal ongi üüriturg saanud suurima võimaliku raputuse – välisturiste pole, suur hulk välistööjõudu on lahkunud.