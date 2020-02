Peep Sooman: tarbijad prognoosivad elujärje paranemist. Ilmselt on selle taga pensionireform

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et peale kunagist buumiaega on Konjunktuuriinstituudi poolt koostatav tarbijate kindlustunde indikaator olnud plusspoolel vaid korra 2011. ja 2017. aastal.

„Lühidalt tähendab see seda, et tarbijad prognoosivad järgmise 12 kuu jooksul oma elujärje paranemist. Ilmselt on positiivsete emotsioonide taga pensionireform, mis võimaldab kümnetel tuhandetel inimestel šoppama minna ja kasutada pensioniraha kodulaenu sissemakseks," selgitas Sooman.

„Kurioosne on seik just seetõttu, et üha rohkem saame laiast maailmast hoiatussõnumeid. Lisaks kuumust koguvatele finantsturgudele teevad ökonomistidele tõsist muret nii rahvusvahelised kaubandussõjad kui tõsiselt kaubavahetust pärssiv viirusepuhang Hiinas, mille mõju majandusele on hetkel veel täiesti hoomamatu," ütles Sooman. „Aga loodame, et meie rahval on õigus ja elu läheb siiski paremaks," lisas ta.