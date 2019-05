Peeter Koppel: Praegune majandustsükli viimane faas võib kujuneda dramaatiliseks. Kaubandussõda on võrreldav mootorisse õli asemel saepuru valamisega

„Kui esialgu arvati, et USA ja Hiina kaubandussõda on ajutine nähtus, siis hetkel näib, et parimal juhul saab lahendustest hakata rääkima alles sügisel – või veelgi hiljem,“ kommenteeris olukorda SEB Eesti privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel. „Paraku on kaubandussõda võrreldav mootorisse õli asemel saepuru valamisega. Selge on see, et mootor (maailma majandus) sellest paremini tööle ei hakka. Kuigi leppimine on lõppkokkuvõttes mõlemale tülitsevale osapoolele kasulik, on portfellides riskide vähendamine õigustatud, sest kogu võimaliku kaasneva volatiilsuse kaasa tegemine pole just mõistlik,“ lisas Koppel.