Pekka Haavisto: Soome avab piiri esmalt Eesti töötajatele ja alles hiljem turistidele

Soome välisminister Pekka Haavisto ütles ERR-ile, et Soome ministrid on koroonaviiruse kriisi algusest peale Eesti kolleegidega pidevalt infot vahetanud ja nõu pidanud ning tema hinnangul on koostöö hea ja tihe.

"Loomulikult teame väga hästi, et paljud eestlased on raskes olukorras, kuna on jäänud Soome tööd tegema. Oleme nende tööpanuse eest väga tänulikud, teame, et nad ei ole pikka aega oma peret näinud, kuna laevaühendust ei ole," lisas Soome välisminister.

Eeloleval pühapäeval hakkab Soome valitsus arutama muuhulgas seda, missuguse ajakavaga võiks hakata piiri avama, kuid Haavisto ei vastanud otseselt küsimusele, kas Eesti võiks saada piiril leevendusi enne kui Rootsi, kus viiruse-olukord on hoopis teine.

Haavisto soovib, et riikide vahel oleks rohkem ühist arutelu. "Paljud riigid sõltuvad ju suuresti turismist, aga veel enne turismi taastumist peaks töö- ja äritegevusega seotud liikumine normaalseks muutuma," kirjeldas Haavisto.

Mitmes riigis on veel viirust palju ning on loomulik, et nendele piirkondadele kehtivad piirangud kauem. Kui otsus leevenduste kohta tuleb, hakkavad need Haavisto sõnul kehtima ilmselt mõne päevaga, aga kõik piirangud ei kao korraga

"Mõistame hästi, et Soome ja Eesti on väga lähedased, Soomes on tööl palju eestlasi, paljudel soomlastel on Eestis suvilad ja nad on harjunud oma puhkust Eestis veetma, nii et kui terviseolukord lubab, siis need piirid avanevad esimesena," ütles Soome välisminister Pekka Haavisto.

