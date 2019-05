Pensionäride pöördumine: ka tänasel pensionäril peab olema võimalus oma raha II sambast välja võtta

Järgneb pöördumine:

Meie oleme need pensioniealised inimesed, kes otsustasid 2000. aastate alguses liituda II

pensionisambaga. Me oleme enda nahal kogenud tänase pensionisüsteemiga kaasnevaid probleeme ning leiame, et on viimane aeg, et keegi asuks pensionisüsteemi asemel kaitsma pensionäre ja pensionikogujaid.

Antud pöördumine on ajendatud finantssektori esindajate avalikust kirjast, milles nõuti tänase

pensionisüsteemi säilimist. Pöördumisele allakirjutanud leiavad, et ühtegi süsteemi ei tasu hoida süsteemi enese pärast, vaid alati tuleb seada esikohale inimeste huvid. Riiklik sunduslik

kogumispensioni süsteem ei seadnud esikohale tänaste ega tulevaste pensionäride huve ning seetõttu on aeg anda inimestele õigus enda kogutud sääste ise käsutada.

II pensionisammas vähendab pensione

Pensionisüsteemi eesmärk peab olema sarnase maksukoormuse juures võimalikult suur keskmine pension. Suur osa inimestest, kes otsustasid kunagi II pensionisambaga liituda, ei teadnud, et 4% riigipoolne panus II pensionisambasse tuleb I samba arvelt. Selle avastavad nad alles pensioniea lähenedes kuid teadmatusest tehtud kahjulikku otsust on sel hetkel võimatu ümber pöörata. Seetõttu kannatavad enim just madalama sissetulekuga inimesed, sest just nemad kaotavad II pensionisamba tõttu oma tulevases pensionis.

Finantssektori soov kaitsta pensionäride asemel kogumispensioni süsteemi on kahetsusväärne.