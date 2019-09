Pensioni investeerimiskonto suurendab inimeste kulutusi

Sellist raha ülekandmist peetakse teisest pensionisambast lahkumiseks ja seetõttu väheneb kohe laekuv summa viiendiku võrra, sest teisest sambast lahkumise korral peetakse kinni tulumaks nagu raha tarbimisse võtmise puhul.

Kui valitakse uudne pensioni investeerimiskonto, on see praeguse plaani kohaselt sisuliselt teise pensionisambasse jäämine. Lihtsalt pensionifondist kantakse raha sinna, kus inimese saab seda ise investeerida. Selline raha suunamine on maksuvaba ehk sinna saab kanda kogu teise pensionisambasse kogunenud summa. Kui summa on suurem kui 10 000 eurot, peaks väljamakse tehtama kolmes osas.