Pensioni teise samba võimaluste tutvustamiseks algas täna riigi korraldatud kampaania

„Sellest aastast on pensioniks kogumine senisest paindlikum. Soovijad saavad igal hetkel nii sambaga liituda kui sealt lahkuda või oma sissemaksed peatada. Samas kaasneb selliste sammudega 10-aastane piirang, kus inimene on valikuga seotud ja sellel võib olla arvestatav mõju tema pensionipõlve sissetulekule. Seega tasub oma valikud põhjalikult läbi mõelda," ütles rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna juhataja Siiri Tõniste.

Kampaania käigus tutvustatakse sellest aastast pensioni teise sambasse tekkinud uusi võimalusi, mille tulemusel saab inimene ise valida, kuidas kõige paremini pensioniks raha koguda ja seda kogutud raha kasutada.

Kõigi uute võimaluste kasutamine teises sambas on täiendav valik, mitte kohustus. Need, kes on oma teise samba fondiga rahul, ei pea midagi tegema ja raha koguneb nende teises sambas edasi. Investeerimishuvilised saavad sügisest hakata ise oma pensioniraha edasi investeerima. Võimalik on ka neid kaht varianti kombineerida: hoida osa rahast fondis ja osa pensioni investeerimiskontol.

Kõik inimesed, kellel vanuse poolest veel teist sammast pole, saavad võimaluse sellega liituda. Noored liidetakse teise sambaga jätkuvalt automaatselt, kui nad ei esita avaldust selle tühistamiseks.

Vajaduse korral on võimalik teise samba maksed peatada ja teisest sambast ka raha täielikult välja võtta. Viimasel juhul tuleb arvestada, et selle võrra on inimese pensioniõigused väiksemad ka esimeses sambas ja uuesti saab teise sambaga liituda alles kümne aasta möödudes. Kuni märtsi lõpuni esitatud raha väljavõtmisega teisest sambast lahkumise avaldusi on kuni juuli lõpuni võimalik tühistada. Praegu on juba inimesi, kes on seda võimalust kasutanud.

Neljapäeva hommiku seisuga on teisest sambast lahkumise avalduse esitanud 51 800 inimest ehk 6,8 protsenti kõigist teise samba omanikest.

Pensionieas on teise samba raha välja võtmine soodsam, ühekordse väljamakse või lühiaegse pensioni puhul tuleb tasuda tulumaksu 10 protsenti, pikaajaline raha välja võtmine on tulumaksuvaba.