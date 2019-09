Pensionifond Swedbankis? Vaata, kui palju lisatakse sinu fondile riskantsemaid aktsiainvesteeringuid

Septembri alguses vähenevad seni II samba pensionifondidele kehtinud investeerimispiirangud ning fondid saavad võrreldes varasemaga suurema osa varadest investeerida aktsiatesse.

„Muudame Swedbanki kõigi kohustuslike pensionifondide aktsiatesse investeerimise piire. See on oluline muudatus, kuna finantsturgude ajaloolisele analüüsile tuginedes on aktsiariskiga investeeringud pakkunud paremat tootlust pikema perioodi jooksul teiste investeerimisvõimalustega võrreldes. Seega muudatus annab kogujatele võimaluse pikemas perspektiivis kasvatada oma pensionivara väärtust," ütles Swedbanki Investeerimisfondide juhatuse esimees Kristjan Tamla.

Uue seadusega maksimaalselt lubatava piirini võivad hakata investeerima Swedbanki pensionifondid K90-99 ja K4.

Suurenevad ka teiste kohustuslike pensionifondide maksimaalselt lubatavad aktsiainvesteeringud:

K1: 0%->10%;

K2: 25%->30%;

K3: 50%->60%.

„Kuigi aktsiainvesteeringud on ajalooliselt pakkunud kõrgeimat pikaajalist tootlust, nende lühiajaline kõikumine võib olla üsna suur. Seetõttu liigume aktiivselt juhitud pensionifondides uute sihttasemete suunas järk-järgult, vastavalt portfellihaldurite nägemusele finantsturgude edasisest käitumisest. Pensionifondi K1 soovitame endiselt eelkõige inimestele, kellel on pensionipõlveni jäänud vaid mõni aasta ning seetõttu on esmatähtis juba kogutu väärtuse säilitamine. Seega hoiame selle fondi riskitaset madalana ning aktsiainvesteeringute lisamise asemel otsime pigem võimalusi kvalitatiivses ning madalama riskiga kinnisvarasektoris," kommenteeris Tamla.