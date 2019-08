Pensionifondi juht: rohkem valikuid tähendab ka rohkem rumalaid valikuid

"Investeerimispraktikas tähendab aga rohkem valikuid kahjuks rohkem võimalusi teha rumalaid valikuid. Oleme Tulevas hirmus palju vaeva näinud, et inimesed saaksid teha ratsionaalse valiku, selle asemel et vahetada fondi juhusliku impulsi ajel, müügimehe meelitusel või pangatelleri pealekäimisel. Teise samba vabatahtlikuks muutmine on meile omamoodi test: kas infost, mida oleme jaganud, on inimestele ka reaalselt kasu?" rääkis Tuleva juhatuse liige.

Ta märkis, et maailmas on neid küsimusi palju uuritud ja tulemused pole alati rõõmustavad. Näiteks majandusteadlane Lewis Mandell on klassikalise rahatarkuse ja inimeste finantskäitumise vahelisi seoseid palju uurinud ning leidnud, et varem omandatud teadmised tarbijaid kahjuks ei aita.

"Aitab ainult see, kui aus, erapooletu ja arusaadav teave on kättesaadav otse finantsteenuse valimise hetkel. Paraku me ei tea veel, milliseid trikke pangad ja muud vahendajad kasutama hakkavad, et meelitada meid teise samba vara maha müüma ja ostma asemele muid, enamasti kõrgema kuluga investeerimistooteid," lausus Pekk.

Seetõttu loodab ta enda sõnul, et nüüd, kus inimestel on suurem valikuvabadus, pöörab riik senisest palju rohkem tähelepanu ka finantsvahendajate müügitaktikatele.

