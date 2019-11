Pensionireform toob riigile miljonitesse ulatuva IT-kulu

Mõlemad riigiametid hindavad kulude summaks kolm miljonit eurot. Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuhi Kaili Uusmaa sõnul peab amet muutma kõiki teenuseid, mis on seotud teise samba mõjudega. „ Aga kuna reformi põhimõtted ja muudatuste sisu on hetkel veel täpsustamisel, siis see millised muudatused on vajalikud, selgub siis, kui on teada muudatuste ulatus," märkis Uusmaa.

MTA turundusspetsialist Helerin Rauna selgitas, et maksu- ja tolliameti IT-arenduste hinnanguline kulu hõlmab endas arendusi deklaratsioonide muutmisel, maksuarvestuses ja maksete eraldamisel.

„Kuna hetkel on ka meie jaoks veel pensionireformi teema lahtine, sest täpset muudatust ei ole vastu võetud, siis on meie esmane hinnang tehtud varasemate suuremahuliste muudatuste kogemuse ja meie tänaste tööprotsesside põhjal, kus oskame seoses pensionireformiga prognoosida IT-arendust vajavaid töölõike," lisas Rauna.