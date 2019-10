Pensionireformi mõjud: Eesti majandusele ehitatakse peale tugev klaaslagi

Romet Kreek romet.kreek@arileht.ee RUS 21

Eilsel Eesti Panga pressikonverentsil tutvustati pensionireformi mõjusid Eesti majandusele. Foto: Tiit Blaat

Eesti Panga järeldused pensionireformist põhinevad esmasel mõjuanalüüsil. Ent juba praegu on selge, et probleeme on palju. Nii on meil näiteks viis pensionifondi, mille kogumaht on 1,5 miljardit eurot ning kus on mittelikviidsete rahapaigutuste suur osakaal.